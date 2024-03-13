هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على سؤال من طالب مضمونه (لو في علاقة خارج العفاف بنية الزواج.. فهل لو تزوجا بالفعل عليهم ذنب؟).

أوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الأربعاء، أن قصص الحب أغلبها لا تنتهي بالزواج، والتي توجت بالزواج منها كان مصيرها الانفصال، وأبرزها القصة المشهورة "قيس وليلي"، عندما تزوجا تطلقا.

وتابع جمعة أنه من خلال الأبحاث عن طلاب الجامعات في الفترة من 1980، وجدت نتائجها أن 80% ممن تزوجوا على حب تطلقوا، موضحًا أن السبب هو عدم إدركهم أن الحب بدون مقابل وبعطاء وليس مشروطًا، لكنهم لم يفهموا معنى الحب الحقيقي، لأنه ليس به حلال أو حرام، فهو شعور قلبي يملكه الإنسان، والمثال الأتم للحب هو حب الأم لأولادها، فهو حب بدون شروط ولا مقابل.

وكشف الدكتور علي جمعة عن أنه إذا كانت هناك علاقة حب بدون عفاف، ثم تزوجا، يأثم الطرفان بها ويكون عليهما ذنب لا ينقضي بالزواج.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.