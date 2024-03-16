الشيخ خالد الجندى: مصر الأرض الوحيدة التى تجلى عليها الله

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن جبل الطور هو الوحيد فى الكون الذى شهد تجلى الله عليه، وهو موجود فى أرض مصر.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، أن مصر الأرض الوحيدة التي شهدت سبحات نور وجه الله في أرض سيناء المباركة والله سبحانه وتعالى قدم الحلف بجبل الطور على مكة، جبل الطور ده المكان الوحيد الى سمع كلام ربنا وربنا تجلى عليه.

الشيخ خالد الجندى: عظمة مصر والمكان اللى كلم الله فيه موسى تكليمًا

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن مكان مبارك مكان مقدس مكان له مكانته لازم تعرف عظمة مصر والمكان اللى كلم الله فيه موسى تكليمًا.