السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حلقة جديدة من برنامج "باب رزق" تتناول قصة إلهام فى "جمعية دنيتنا للمكفوفين"

باب رزق
باب رزق

قدّم الكاتب يسري الفخراني، حلقة جديدة من برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة دي إم سي، عن "جمعية دنيتنا للمكفوفين"، وشبابها يقومون بصناعة "المكرمية والبامبو".

وتحدثت شيماء أحد أعضاء الجمعية، خلال لقائها ببرنامج "باب رزق"، المُذاع عبر قناة "dmc"، إنها منذ إصابتها وفقدان بصرها وجلست بالمنزل لمدة عام ونصف وبعدها قررت تعلم حرفة يدوية وتركت دراستها في مرحلة الثانوية العامه بسبب إصابتها، ومن ثم التحقت بمدارس "النور" وأكملت دراستها والتحقت بكلية آداب تاريخ، وبعدها انضمت للجمعية وبدأت في تنفيذ الشغل اليدوى.

كما روى أحد اعضاء الجمعية متحدي الإعاقة البصرية، أنه كان مبصر حتي 29 عاما وكان يعمل مدرس وايضًا كان يصمم تحفا وأنتيكات، وخلال فترة جائحة كورونا إصاب بالفيروس وسبب له حمي، ما أدت إلي فقدان البصر.

وتابع أحد أعضاء الجمعية متحدي الإعاقة البصرية، أنه انضم إلي الجمعية بسبب تشجيع زوجته، وبدأ العمل بالفعل في شغل "البامبو".

الكاتب يسري الفخراني برنامج باب رزق جمعية دنيتنا للمكفوفين المكرمية والبامبو الشغل اليدوى

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