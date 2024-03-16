السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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من العاصمة الإدارية.. عمرو الليثى يدعم العمالة غير المنتظمة بجوائز 10 آلاف جنيه

عمرو الليثي
عمرو الليثي

حرص الإعلامي عمرو الليثي، على إجراء لقاء مع العمالة غير المنتظمة بأحد مشاريع التطوير العقاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأثناء جولته تعرف الليثي، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، التقى عددًا من العمال ووجه لهم  3 أسئلة بينها "من هي مرضعة الرسول؟"ومنح الفائزين جائزة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه مقسمة على الذين أجابوا إجابات صحيحة.

كما التقى الليثي، بعدد من عمال شركات التشييد والبناء، وقام بطرح الأسئلة عليهم مقابل جوائز مالية، ومنح "الليثي" جائزة 5 آلاف جنيه لأحد الفائزين بإجابة السؤال الأول.

وخلال الحلقة قدم الليثي مكافآت مالية للعمال العاملين في الموقع، بعد إجابتهم عن عدة أسئلة كروية، في فقرة ترفيهية يقوم بها البرنامج.

الإعلامي عمرو الليثي اجراء بالعاصمة الإدارية الجديدة واحد من الناس ال 10 آلاف جنيه العاملين

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