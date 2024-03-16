هل يجوز الحلف بالنبى أو المصحف؟ خالد الجندى يجيب

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإمام أحمد بن حنبل أجاز بالحلف بالنبى "صلى الله عليه وسلم" ويرى جواز الحلف بالنبى لأنه أحد شقى الإيمان، ومن أجاز الحلف بالنبى هم الحنابلة فقط وأكدوا أنه لا يعد شركًا.



وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، أن الحلف بالمصحف هو حلف بالله، لأن النبى مبلغ عن ربه كأنه وحى والحلف بالوحى جائز كأن تقول والمصحف، وهنا لا تقصد المصحف الورق لأنه لا عاقل يقسم ببعض الأوراق، ولكن القسم يكون بكلام الله أى من يحلف بالمصحف كأنما حلف بالله.

الشيخ خالد الجندى: يجوز الحلف بالنبي والمصحف

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن من حلف بالمصحف كذبًا لا يستوجب كفارة لأنه يمين غموس تستوجب النار أي تغمس صاحبها في النار.

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