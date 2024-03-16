"رغم احتياجها رفضت المساعدة".. عمرو الليثي يفاجئ بائعة خضار ويهديها 5 آلاف جنيه

التقى الدكتور عمرو الليثي، والمذاع على قناة الحياة، خلال جولته في شوارع مصر، في شهر رمضان المعظم، ببائعة خضار.

وقالت "أم محمود"، أنها لديها خمس أولاد، والخضار، مضيفة: "الحمد الله بنزل استرزق والنهاردة بعت بـ20 جنيهًا "، وكل يوم برزقه وربنا اللي بيرزق.

وطالبت من الإعلامي الليثي، "نفسي في محل أبيع فيه الخضار بدل بهدلة الشارع، باكية أنا عايزة حوائط يلموني الخضار بيبوش مني بسبب الشمس والتراب".

وأهداها الليثى مبلغ 5 آلاف جنيه، ولكن رغم احتياجها رفضت مساعدة، معلقاً: "معقول فيه قلوب بالجمال دة".

وقال عمرو الليثي: "إحنا بنلف محافظات مصر ونقابل الناس الطيبين ونحاول الحديث معهم وإدخال البهجة والسرور عليهم ولبيوتهم".

وخلال حلقات برنامج "واحد من الناس" التي يُقدمها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة الحياة، يسلط الضوء على جولاته في أنحاء مصر خلال شهر رمضان، ملتقيًا بالأهالي في مختلف المحافظات لينقل قصصهم ويدخل الفرحة إلى قلوبهم وبيوتهم.