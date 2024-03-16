السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المخرج خالد يوسف يوضح حقيقة تصريحه "بحب ربنا لكن مابخافش من عقابه"

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

علق المخرج خالد يوسف، على تصريح سابق له قال فيه: "إنه لا يخاف من عقاب الله"، التصريح مجتزأ من سياقه، موضحًا أن هناك فرقًا بين الخوف من عقاب الله والخوف من زعل ربنا.

وأشار خالد يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يحب ربنا لأنه الرحمن الرحيم الكريم، ويحب عطاءه وكرمه والكون أجمع، ولا يحب أن يزعله، قائلًا: "مش فكرة إني خائف من العقاب".

خالد يوسف في حبر سري

ونوه خالد يوسف، بأن الصحفي هو من اجتزأ الكلام من سياق التصريح من أجل إحداث بلبلة وتوجيه الشتائم للفنان.

خالد يوسف في خبر سري بحب ربنا لكن مابخافش من عقابه حقيقة تصريحه المخرج خالد يوسف عقاب الله الخوف من عقاب الل سياق التصريح م

مواد متعلقة

رد صادم من المخرج خالد يوسف عن "المثليين"

خالد يوسف: "أنا ديكتاتور وراضى حياتى"

خالد يوسف يكشف عن سر ظهوره فى أدوار صغيرة بأعماله

من العاصمة الإدارية.. عمرو الليثى يدعم العمالة غير المنتظمة بجوائز 10 آلاف جنيه

"رغم احتياجها رفضت المساعدة".. عمرو الليثي يفاجئ بائعة خضار ويهديها 5 آلاف جنيه

حلقة جديدة من برنامج "باب رزق" تتناول قصة إلهام فى "جمعية دنيتنا للمكفوفين"

الشيخ خالد الجندى: مصر الأرض الوحيدة التى تجلى عليها الله

هل يجوز الحلف بالنبى أو المصحف؟ خالد الجندى يجيب

الأكثر قراءة

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

رد صادم من المخرج خالد يوسف عن "المثليين"

آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة