المخرج خالد يوسف يوضح حقيقة تصريحه "بحب ربنا لكن مابخافش من عقابه"

علق المخرج خالد يوسف، على تصريح سابق له قال فيه: "إنه لا يخاف من عقاب الله"، التصريح مجتزأ من سياقه، موضحًا أن هناك فرقًا بين الخوف من عقاب الله والخوف من زعل ربنا.

وأشار خالد يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يحب ربنا لأنه الرحمن الرحيم الكريم، ويحب عطاءه وكرمه والكون أجمع، ولا يحب أن يزعله، قائلًا: "مش فكرة إني خائف من العقاب".

خالد يوسف في حبر سري

ونوه خالد يوسف، بأن الصحفي هو من اجتزأ الكلام من سياق التصريح من أجل إحداث بلبلة وتوجيه الشتائم للفنان.