خالد يوسف: "أنا ديكتاتور وراضى حياتى"

قال المخرج خالد يوسف، إنه لا يقبل تدخلات الممثلين في رؤيته أثناء تنفيذ العمل، مش بقبل تدخل الممثل في الورق أو في إدارة العملية لأنه يؤثر على العمل، معلقًا: "دا بيطلع الحكاية مش مظبوطة".

وأوضح المخرج خالد يوسف، خلال لقاء له ببرنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة تليفزيون قناة القاهرة والناس، أنه يجلس مع أبطال العمل دائمًا ويستمع إلى آرائهم وأحيانًا بيكون عندهم إضافة، وبستفيد من آرائهم، لكن ممثل ييجي يفرض أو يتدخل في قراري لا، مضيفًا: "أنا ديكتاتور في التنفيذ لأننا بنكون في قلب المعركة، ووقت الحرب بيكون في قائد واحد ولو فيه أكتر من قائد الحكاية بتبوظ، ومحصلش معايا أن نجم يتدخل في رؤيتي أو يفرض عليا حاجة.. وأنا دخلت الإخراج بالصدفة وعملت كارير راضي عنه.. ومعملتش حاجة في حياتي مش راضي عنها".

آخر أعمال خالد يوسف في الدراما التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية مسلسل "سره الباتع"، الذي تم عرضه عبر شاشات التليفزيون المختلفة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023.