السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد يوسف: "أنا ديكتاتور وراضى حياتى"

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إنه لا يقبل تدخلات الممثلين في رؤيته أثناء تنفيذ العمل، مش بقبل تدخل الممثل في الورق أو في إدارة العملية لأنه يؤثر على العمل، معلقًا: "دا بيطلع الحكاية مش مظبوطة".

وأوضح المخرج خالد يوسف،  خلال لقاء له ببرنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة تليفزيون قناة القاهرة والناس، أنه يجلس مع أبطال العمل دائمًا ويستمع إلى آرائهم وأحيانًا بيكون عندهم إضافة، وبستفيد من آرائهم، لكن ممثل ييجي يفرض أو يتدخل في قراري لا، مضيفًا: "أنا ديكتاتور في التنفيذ لأننا بنكون في قلب المعركة، ووقت الحرب بيكون في قائد واحد ولو فيه أكتر من قائد الحكاية بتبوظ، ومحصلش معايا أن نجم يتدخل في رؤيتي أو يفرض عليا حاجة.. وأنا دخلت الإخراج بالصدفة وعملت كارير راضي عنه.. ومعملتش حاجة في حياتي مش راضي عنها".

آخر أعمال خالد يوسف في الدراما التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية مسلسل "سره الباتع"، الذي تم عرضه عبر شاشات التليفزيون المختلفة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023.

المخرج خالد يوسف تدخلات الممثلين ببرنامج حبر سري ديكتاتور أخر أعمال خالد يوسف في الدراما التلفزيونية

مواد متعلقة

خالد يوسف يكشف عن سر ظهوره فى أدوار صغيرة بأعماله

من العاصمة الإدارية.. عمرو الليثى يدعم العمالة غير المنتظمة بجوائز 10 آلاف جنيه

"رغم احتياجها رفضت المساعدة".. عمرو الليثي يفاجئ بائعة خضار ويهديها 5 آلاف جنيه

حلقة جديدة من برنامج "باب رزق" تتناول قصة إلهام فى "جمعية دنيتنا للمكفوفين"

الشيخ خالد الجندى: مصر الأرض الوحيدة التى تجلى عليها الله

هل يجوز الحلف بالنبى أو المصحف؟ خالد الجندى يجيب

لماذا يقسم الله بمخلوقاته؟.. الشيخ خالد الجندى يجيب

آخر الاجتهادات: الاختلاط ليس حرامًا.. والحُب مباح ولا يلزم بالزواج بشرط العفاف

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

لماذا هاجم إبراهيم عيسى الشيخ الشعراوى ووصفه بـ"المتطرف"؟ (فيديو)

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة