السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رد صادم من المخرج خالد يوسف عن "المثليين"

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

أوضح المخرج خالد يوسف، رأيه في عرض بعض المنصات أفلامًا عن "المثليين"، قائلًا: "إن بعض المنصات الإعلامية التي تؤكد أنها تعالج ظاهرة المثلية من خلال التعرض لهم من أجل دمجهم في المجتمعات، موضحًا أن هناك فرقًا بين استيعاب المثليين ودمجهم وبين الدفاع عنهم بشكل كبير والترويج لهم وهنا قطاع كبير في كل المجتمعات وضد نبذه أو عدم التعامل معه لأنه يجعله مجرمًا".

وأضاف يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعامل مع الترويج للظاهرة هو أمر كارثي وهو عدم الدفاع عنه بل الترويج ويجعل الأطفال لديهم حالة من الاكتشاف يتجهون لهذا الخط، موضحا أن أي منصة وقناة إعلامية لها أجندة، وهناك منصة إعلامية تحاول فرض أجندتها ووجهة نظرها.

رأي المخرج خالد يوسف في تقديم "المثليين" في الأعمال الفنية

وتابع المخرج خالد يوسف،  أنه ليس هناك أي أجندة خاصة لمنصة إعلامية من أجل الترويج للمثلية بل يخضع لفكر القائمين على المنصة، موضحًا أن كل مالك منصة يعمل من أجل الفكرة التي يتخذها.

وكشف خالد يوسف، لو اتعرض علي فيلم فيه مثليين هعمله ومعنديش مشكلة.. عملت المثلية في مشهد واحد في فيلم حين ميسرة، المثلية موجودة وحال مناقشتها سيكون هناك حل.

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