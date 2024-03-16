السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خالد يوسف عن خلافه مع طارق الشناوى: "قلة الأدب أسهل حاجة فى الدنيا"

خالد يوسف
خالد يوسف

علق المخرج خالد يوسف، عن صدامه مع الناقد الفني طارق الشناوي، بعدما انتقد فيلمه الأخير "الإسكندراني"، وقال خالد يوسف: "عمري ما رديت على ناقد، لأن قلة الأدب أسهل حاجة، قول إن العمل فاشل وقول إني مخرج فاشل بس".

وأضاف المخرج خالد يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه خريج مدرسة كبرى في الفن اسمها مدرسة الكبير يوسف شاهين، موضحًا أنه انطلق بعد ذلك من خلال أعمال خاصة له، قائلا: "أنا متشعبطش على حد وتقول إني بتشعبط على الروائي أسامة أنور عكاشة".
 

طارق الشناوي أساء له.. ولا يحب التواصل أو التعامل معه


وأكد خالد يوسف أن طارق الشناوي أساء له ولا يحب التواصل أو التعامل معه، موضحا أنه يحترم كل ما يتم تنفيذه ومن ينتقد أي عمل عليه التركيز على العمل فقط، مضيفًا: "اللي كاتبه طارق الشناوي عني اسمها انطباعات صحفية"، وأشار إلى أنه عندما يتحدث من خلال العمل النقدي سيوافقه بشكل كبير. 

المخرج خالد يوسف الناقد الفني طارق الشناوي الإسكندراني ببرنامج حبر سري طارق الشناوي أ

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