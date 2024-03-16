المخرج خالد يوسف: لم أقدم مشاهد جريئة بفيلم "الإسكندرانى" لهذا السبب

كشف المخرج خالد يوسف، عن سبب ابتعاده عن المشاهد الجريئة في فيلمه الأخير "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، قائلا: "في تصيد، وبيسيبوا العمل كله ويمسكوا في حاجات عشان كدا ويعملوا ترند".

وأضاف المخرج خالد يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه ابتعد عن المشاهد الجريئة في فيلم الإسكندراني، ومستعد أقدم مشاهد جريئة أكتر من اللي عملتها، وسلطة المجتمع على السوشيال ميديا بقيت سيف على رقبة المبدعين أكتر من الرقابة على المصنفات الفنية".

خالد يوسف في حبر سري

وتابع المخرج خالد يوسف، أنه لا بد من مراعاة المصنفات الفنية ورأي الشارع، دلوقتي بقى في تعبير عن الرأي في السوشيال ميديا وتلاقي نفسك بتدبح وبتتشتم، ومعنديش مشكلة أعمل فيلم فيه شخصيات مثليين لأنهم ليهم مشاكلهم".