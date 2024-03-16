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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

المخرج خالد يوسف: "سره الباتع" كان ناقصه محمد رمضان

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، عن أن مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان الموسم الرمضاني الماضي حقق نجاحا كبيرا، متابعًا: "ما كان ينقص مسلسله (سره الباتع) لكي يحقق نفس النجاح الذي حققه مسلسل جعفر العمدة، هو الفنان محمد رمضان"، موضحا أن النجاح والجماهيرية لهما عوامل عديدة، من بينها عوامل ليس في يد المخرج.

وأضاف يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المذاق النفسي للجمهور في استقبال العمل في هذا التوقيت هو عامل من عوامل نجاح أي عمل وليس في يد المخرج، منوهًا بأن هناك عددا من الأفلام التي كانت قوية جدًا ولم تحقق نجاحا.

خالد يوسف: جعفر العمدة كسر الدنيا

وأوضح خالد يوسف، أنه من خلال تجربته وعمله السنوات الماضية يرى فكرة الحكم على مسلسل بأنه الأعلى مشاهدة والأكثر نجاحا ليس حكما دقيقا، مضيفًا: "جعفر العمدة كسر الدنيا وكل المسلسلات قالت إنه مكسر الدنيا".

المخرج خالد يوسف مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان مسلسله سره الباتع ببرنامج حبر سري

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