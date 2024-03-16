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توك شو

المخرج خالد يوسف: "مابعملش مشاكل أنا بدافع عن أفكارى.. وده حقى"

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إنه من الممكن أن يكون صاحب شخصية صدامية، إلا أنه يدافع عن أفكاره بدون أي مشاكل موضحًا: "أنا مابعملش مشاكل  ودائمًا ما يكون له طبيعة خاصة في طرح الأفكار وده حقي".

وأضاف خالد يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن التسلية والترفية جزء مهم جدًا من أهداف الفن ولكن بجانبه لا بد من طرح قضية أو فكرة من أجل حل أمر ما في المجتمع، موضحًا أن أي فكرة مختلفة مع المجتمع هي التي تكون سببًا في تقدم المجتمع وليست الأفكار التقليدية. 

وشدد على أن هناك بعض الأفكار له تتصادم مع المجتمع، مشيرًا إلى أن الفن قائم على التناغم بين كافة عناصر العمل سواء السينمائي أو الدرامي، والمخرج هو مرآة الفنان الأولى قبل العرض على الجمهور.

المخرج خالد يوسف مابعملش مشاكل ان بدافع عن افكاري حبر سري أفلام

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