الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. عرض كبير من وليد فواز لـ أحمد العوضي في حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

يبحث الملايين عن ملخص أحداث الحلقة 6 مسلسل حق عرب لـ" العوضي" حيث شهدت كثير من الأحداث والتي انتهت  لكشف أبو الدهب، والد رباح، لعمل حنان المشبوه، وذلك عندما قامت حنان باستقلال السيارة مع أحد الأشخاص لارتكاب عملية النصب  وسرقة هاتف صاحب السيارة، وحدثت مشاجرة بينها وبينه في الشارع واتهمته بالتحرش بها واستغاثت بالشرطة، وبين هذا شاهدها والد رباح.

ملخص أحداث الحلقة 6 مسلسل حق عرب لـ" العوضي"

وخلال ملخص أحداث الحلقة 6 مسلسل حق عرب لـ" العوضي" عرض كبير من رباح ابو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لابو الدهب جروب.

ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجه أن عدوهما واحد وهو عبد ربه "رياض الخولي".

وشهدت أحداث الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، تصدر عرب السويركي لانغام إبنه عبد ربه "رياض الخولي"، وحمايتها من خطيبها الذي اشتد حديثه معها أمام منزلها ويدافع عرب السويركي عن انغام أمام الجيران، ويطلب من خطيبها أن يذهب للمعلم عبد ربه ليكمل الحديث معه.

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مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة للحلقة السادسة من مسلسل حق عرب

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل، على قناة اون، وعلى منصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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