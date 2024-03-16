الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة 6 مسلسل حق عرب.. وفاء عامر تكذب شكوك جمال بشأن علاقتها بالسويركي

جريدة الدستور

بدأت أحداث الحلقة 6 مسلسل حق عرب، بدخول جمال ابن شقيق عبد ربه، (رياض الخولي) أثناء حديث وفاء عامر مع عرب السويركي وترى جرح يده، ليقول لهما: "جيت في وقت مش مناسب".

 

مسلسل حق عرب الحلقة 6 

وترد وفاء عامر عليه بعنف: “إيه اللي بتقوله دا.. بدل ما تجيب حاجة تساعد بيه الراجل علشان دم ايده يقف”.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش ات.

 

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

 

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كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الداية بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

كما شهدت الحلقة انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين.

وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساء على أون دراما، والثانية عشر منتصف الليل، على قناة اون، وعلى منصة واتش إت.

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أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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