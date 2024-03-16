مسلسل حق عرب الحلقة 6.. رباح يقدم عرضا مغريا لـ "علي السويركي"

مسلسل حق عرب الحلقة 6

شهد مسلسل حق عرب الحلقة 6 عرضا كبيرا من رباح أبو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لأبو الدهب جروب.

مسلسل حق عرب الحلقة 6

ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجة أن عدوهما واحد وهو عبد ربه "رياض الخولي".

وشهدت أحداث الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، تصدر عرب السويركي لأنغام ابنه عبد ربه "رياض الخولي"، وحمايتها من خطيبها الذي اشتد حديثه معها أمام منزلها، ويدافع عرب السويركي عن أنغام أمام الجيران، ويطلب من خطيبها أن يذهب للمعلم عبد ربه ليكمل الحديث معه.

مسلسل حق عرب الحلقة 6

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش ات.

موعد عرض الحلقة 6 حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

وشهدت الحلقة أيضا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل، على قناة اون، وعلى منصة واتش ات.

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