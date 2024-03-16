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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب يتصدر تريند موقع التدوينات "X"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تصدر اسم الفنان أحمد العوضي المركز الأول لتريند موقع التدوينات القصيرة X وجاء في المركز الثاني اسم مسلسل حق عرب والذي يخوض به المنافسة الرمضانية هذا العام والمعروض عبر قناة ON الفضائية.

 مسلسل حق عرب

واستطاع أحمد العوضي أن يجذب الجمهور لمسلسل حق عرب والذي يعد أولى بطولاته في عالم الدراما التلفزيونية وحاز المسلسل على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد عقب عرض الخمس حلقات الأولى من العمل.

تفاصيل احداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

كما شهدت الحلقة انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، فضلا عن ذهابه للجياشين لتحذيرهم من الاقتراب منه مرة أخرى، أو محاولة قتله، وإلا سينتقم منهم أشد انتقام 

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

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