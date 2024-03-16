السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

سر الهي .. النقاد والجمهور يشيدون بمسلسل روجينا بعد عرض 5 حلقات

أبطال مسلسل سر إلهي
أبطال مسلسل سر إلهي

حفاوة كبيرة و إشادات واسعة، في الحلقات الأولي من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، من إخراج رؤوف عبد العزيز، بعد تحقيق المسلسل مشاهدات مرتفعة، وتصدره تريندات العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كتطبيق إكس"توتير سابقا"، وكذلك كان الأكثر بحثا عبر موقع "الفيسبوك"، هذا إلى جانب إشادات العديد من النقاد بالعمل.


وحققت الحلقات الخمس الحلقات الأولى من المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت "روجينا" التريند أكثر من مرة وسط إشادات واسعة بأدائها في أحداث المسلسل وكون الشخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل طليت مشوارها الفني، مرجعين الفضل في هذا للمخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه رؤية متجددة ومتطورة دائما فيما يقدمه.


وكانت بداية إشادات النقاد بالمسلسل من الناقد الفني عبد الله غلوش، الذي أكد أن تتر المسلسل من التيترات المميزة في سباق رمضان مؤكدا أن أكبر عدد ماستر سين في مسلسل واحد من أول رمضان، يذهب وبجدارة لمسلسل سر إلهي.


أكد غلوش، قائلا: "تقريبا ومفيش حلقة بتمر من غير 3 أو 4 مشاهد مهمة ومؤثرة في الأحداث، ولغاية النهاردة مفيش مشهد فيهم بيعدي من روجينا اللي بتقدم واحد من أفضل وأجمل أدوارها، ويا رب المسلسل يفضل مكمل بنفس المستوى للنهاية".


أشادت الناقدة ناهد صلاح بكل عناصر العمل الفنية، بداية من النجمة روجينا، والمؤلف أمين جمال، والمخرج رؤوف عبد العزيز، قائلة: "إن جميع عناصر العمل ساهمت بشكل في خلق شعبية كبيرة لدى المسلسل في الشارع المصري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاهم والكيمياء التي جعلت رؤوف وروجينا يكرران التعاون للعام الثالث على التوالي وظهر هذا الأمر بشكل كبير على الشاشة".

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 6 والقنوات الناقلة

وأوضحت ناهد ، أن روجينا شخصية مجتهدة تحاول أن تصنع لنفسها مشروعها الخاص وتضع فيه من روحها وأسلوبها، وذلك مع وجود مخرج متجدد ومتطور ويعيي أدواته بشكل كبير كرؤوف عبد العزيز.


وأكدت أنها ترى رؤوف عبد العزيز أنه من المخرجين الطموحين والدائمين على التجدد وعدم التكرار فيما يقدمه ويسعى دائما لتقديم موضوعات متجددة مصرية خالصة، كما فعل في فيلمه الباب الأخضر للراحل أسامة أنور عكاشة، فهو يسعى للبحث عن المضمون والهدف، وليس السطحية واللهث وراء التريند بموضوعات تافهة.


وأفادت أنها تطمئن بشكل كبير لأعمال المخرج رؤوف عبد العزيز، خاصة في ظل نجاح أغلب أعماله السابقة سواء طاقة نور أو الطاووس أو انحراف أو ستهم وغيرها من الأعمال التي حققت جماهيرية كبيرة في الشارع المصري، مرجعه هذا الأمر إلي أنه جميع أعماله مصرية خالصة وحيوية وواقعية جدا، ممزوجة بالخيال، ويستطيع جعلها تتماها مع السيناريو أو النص، فضلا عن قدرة على التنويع من من رحم الواقع.


كما انهالت التعليقات التي تشيد ب النجمة روجينا، ومخرج العمل وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: كالعادة تتصدر المبدعة روجينا التريندات في مسلسلها الجديد سر إلهي القصص والدراما الجيدة تظل لسنوات طويلة، نجمة بارعة مهما عنها كتبنا، تخطت تلك الكلمات والسطور، الفخامة اللي بمسلسل سر إلهي تاخدك لدنيا ثانية ، كاست جميل ومخرج مبدع الله على العمل اللي يا خد القلوب معناه .


تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.
يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري  حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس،

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