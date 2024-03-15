مسلسلات رمضان 2024..

انطلقت منذ قليل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي والذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان ضمن قائمة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "سر إلهي" الحلقة 5.. نصرة تعود لمنزلها وتستعيد ذكريات ابنتها المتوفية

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بمشهد عودة “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا إلى منزلها بعد أن أن قضت مدة السجن وخروجها بعد وفاة أبنتها في الحلقة الرابعة بسبب مرضها وتعرضها لحمى شديدة.

وبدأت “نصره” في استعادة الذكريات داخل منزلها التي كانت تعيش فيه وذلك بعد أن أصبح خاليا بعد أن تركه جميع أشقاءها والذين شهدوا زورا ضدها وتسببوا في دخولها السجن والحكم عليها بسبع سنوات، وتكذرت “نصرة” ذكرياتها مع ابنتها المتوفية في مشهد مؤثر.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يعرض على مدار شهر رمضان المبارك في النصف الأول يوميا عبر قناة سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

قصة مسلسل سر إلهي

تدور قصة وأحداث مسلسل سر إلهي في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول في إطار 15 حلقة فقط مليئة بالتشويق والإثارة.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم نخبة كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز وتضم القائمة كل من النجمة روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي أيضا كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.