أسبوعان يفصلان حسن الرداد على الانتهاء من تصوير مسلسل محارب (خاص)

يواصل صناع وأبطال المسلسل التليفزيوني محارب الذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني تصوير مشاهد وأحداث العمل بالتزامن مع عرضه عبر قناة cbc الفضائية.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل العمل أن المخرجة شيرين عادل سوف تنتهي من تصوير جميع مشاهد وحلقات مسلسل محارب عقب أسبوعان من الآن، مشيرا إلى أنها تكثف في الوقت الحالي عدد ساعات التصوير لسرعة الانتهاء من العمل.

وأضاف المصدر أن صناع وأبطال مسلسل محارب يصورون بشكل شبه يومي ووصلت عدد ساعات التصوير إلى 12 ساعة وتصور مشاهد العمل في مناطق متفرقة في القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب تدور قصته في إطار اجتماعي شعبي تشويقي حول “محارب” الذي يجسده الفنان حسن الرداد الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، ولكن عقب وفاة والدته في حادث سير يدخل في صراعات عديدة مع عائلة ذات نفوذ وسلطة والتي تزج به داخل السجن ظلما وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب يشارك في بطولته بجانب النجم حسن الرداد كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.