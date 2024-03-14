الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 4

أبطال مسلسل سر إلهي
أبطال مسلسل سر إلهي

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي، والذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمعروض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2024.

 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل روجينا الحلقة 4


مسلسل سر إلهي الحلقة 4 بطولة روجينا، يعرض مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عبر قناة سي بي سي الفضائية وسي بي سي دراما، وعبر منصة “واتش ات” الرقمية.

 

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل “سر إلهي” الحلقة 3


مسلسل “سر إلهي” بطولة روجينا الحلقة الثالثة، شهدت الحكم على روجينا “نصرة”  بالسجن سبع سنوات بعد اتهامها في قضية قتل ملفقة في الحلقات الأولى، وهي قتل الفنان أحمد بدير والتي كانت ترعاه في دار المسنين التي كانت تعمل به.

ملخص مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 3 في مسلسلات رمضان 2024

كما شهدت الحلقة 3 طلاق “نصرة" التي تجسدها روجينا من زوجها “سعد” الذي يجسده الفنان محمد ثروت والذي يظهر بشكل جديد ومختلف خلال الأحداث بعيدا عن الكوميديا التي اعتاد على تجسيد أدوارها في معظم أعماله الفنية.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة تعرض مساء اليوم الخميس عبر قناة cbc الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.
     

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في اطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق وينتمي المسلسل إلى ونوعية الأعمال ذات الـ حلقة.


ابطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن وتأتي القائمة كالتالي:

  • روجينا
  • أحمد مجدي
  • رنا رئيس
  • مي سليم
  • محمد ثروت
  • نهى عابدين
  • محمود الحديني
  • صلاح عبد الله
  • أحمد بدير
  • ميمي جمال
  • أحمد سلامة
  • محسن منصور
  • مي سليم
  • رشا مهدي
  • مراد مكرم
  • محمود حجازي
  • مريم أشرف زكي
  • يوسف الأسدي
  • تأليف أمين جمال
  • إخراج رؤوف عبد العزيز.
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