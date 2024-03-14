الخميس 14 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 3 في مسلسلات رمضان 2024

روجينا في مسلسل سر
روجينا في مسلسل سر إلهي

يشهد مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تصاعدا كبيرا في الأحداث واستطاع المسلسل أن يجذب قطاع كبير من الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته الأيام الماضية وتصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلة ومحرك البحث العالمي “جوجل”.

ملخص مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 3 في مسلسلات رمضان 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير ملخص مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة.

مسلسل سر إلهي تفاصيل احداث الحلقة 3

وعرض أمس الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا والتي كشفت عن العديد من الأمور المهمة خلال الأحداث وأبرزها ما يلي:

  • أصدرت الجهات القضائية حكما على نصرة سيد عبد المولى بالسجن 7 سنوات في قضية قتل هارون وتم ترحيلها إلى سجن النساء.
  • جاء الحكم بعد أن  اعترف أشقائها ضدها في هذه القضية وحصولهم على ملبغ 2 مليون جنيه.
  • طلاق روچينا من زوجها محمد ثروت عقب توبيخه واتهامها له بعدم الرجولة أثناء زيارتها له في السجن.
  • واجه الفنان أحمد مجدي محامي روجينا الفنانة مي سليم “شاهيناز” وساومها على إخراج روچينا “نصرة” من قضية مقتل والدها مقابل تغيير أقوالها أمام النيابة.
  • رفضت مي سليم عرض أحمد مجدي وقررت الانتقام منه.
  • لفقت مي سليم “شاهيناز” قضية آداب للفنان أحمد مجدي لإبعاده عن طريقها.

مسلسل سر الهي الحلقة 3: محمد ثروت يطلق روچينا أثناء زيارتها في السجن

مسلسل روجينا موعد عرض الحلقة 4

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا مساء اليوم الخميس والتي تشهد صراعات جديدة خلال الأحداث وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة الرابعة

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر قنوات cbc الفضائية ومنصة واتش أت الرقمية، ويكون البث الأول للحلقة الرابعة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل "سر إلهي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة كل من روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

كما يضم مسلسل سر إلهي أيضا كل من أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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