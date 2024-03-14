مسلسل سر الهي الحلقة 3: محمد ثروت يطلق روچينا أثناء زيارتها في السجن

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي أحداثًا مثيرة منها طلاق روچينا من زوجها محمد ثروت عقب توبيخه واتهامها له بعدم الرجولة أثناء زيارتها له في السجن.

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل روجينا الحلقة 3

“سر إلهي” بطولة روجينا يعرض يوميا على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا البث الأول في الثانية عشرة بعد منتصف الليل والإعادة الأولى في السادسة صباحًا، والإعادة في الحادية عشر صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل سر إلهي الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية أحداث مثيرة منها مقتل الفنان أحمد بدير “عم جميل” وشهادة أشقاء نصرة زور لاتهامها بقتل عم جميل.

التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقة 3 لمسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا

كما كشفت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهيالقبض علي “نصرة” بتهمة قتل “عم جميل” بعد اتهام أشقائها كل من “روقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة



CBC العامة.

CBC دراما.

منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل "سر إلهي" ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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