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مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين تفاصيل وخبايا جديدة عن الجانب الخفي من شخصية بطل المسلسل حسن الصبّاح قائد طائفة الحشاشين الذى يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، ويعرف المقربون منه معلومات خطيرة عن تورطه فى أحداث غير متوقعة يحاول إخفائها بقدر الإمكان.

تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3

ويقدم مسلسل الحشاشين اليوم حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية ومحاولات حسن الصباح بمساعدة زوجته دنيا زاد مقابلة الخليفة المستنصر بالله الفاطمى بالقاهرة بعد أيام من وصولهم مصر فى مهمة كلفه بها أحمدعبد الملك العطاش بعد مبايعته، لكى يسجل اسمه في بلاط الخليفة المستنصر الفاطمى.

وفى أحداث مسسل الحشاشين الحلقة 3، سترد والدة الخليفة المستنصر على طلب حسن الصباح مقابلة الخليفة، مكافأةً له على تفسيره لرؤيتها الغامضة التى رأتها فى المنام، وكذلك شفاءها من عجز الحركة بمعجزة روحانية على يديه. 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 4

يبدأ العرض الأول لـ مسلسل الحشاشين الحلقة 4 فى الساعة 9:45 مساءً بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 11 مساءً، 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة على قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it، الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل الحشاشين

ترجع أحداث مسلسل الحشاشين إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، مع بزوغ نجم حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدامه أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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