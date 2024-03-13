مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. كيف أنقذ بدر الدين الجمالى المصريين من الشدة المستنصرية؟

مسلسلات رمضان 2024

في الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين، وضمن أحداث المسلسل الذي يعد أقوي إنتاجات الدراما التاريخية في مصر، تظهر في الأحداث الشدة المستنصرية التي تعرضت لها مصر وأنقذ المصريين منها الوزير بدر الدين الجمالي، وزير الخليفة المستنصر بالله.

هكذا أنقذ بدر الدين الجمالي مصر من المجاعة

وعرف بدر الدين الجمالي، وزير الخليفة المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثامن والإمام الثامن عشر في سلسلة أئمة الشيعة الإسماعيلية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 2

تظهر أحداث الحلقة الثانية كيف أن بدر الدين الجمالي ــ ويقوم بدوره الفنان وسام سليمان ــ والذي لقب بأمير الجيوش، نزع أبواب قصر الخليفة الذهبي، وأمر بصهره وبيعه لشراء غلال لمواجهة الآثار التي ترتبت علي انخفاض منسوب النيل، مما أدي لاحقا بتعرض مصر للمجاعة أو ما عرف في التاريخ بـ"الشدة المستنصرية".

وفي المشهد الذي يجمع الوزير بدر الدين الجمالي بنائبه والذي يمنعه من الخروج ليلا خوفا من تعرضه للخطف ومن ثم الأكل، يقول له "الجمالي" أعرف أن النيل في أدني حالاته وعارف كمان أن مفيش زراعة، لكن احنا لازم نتصرف، مولانا مش خليفة علي ناس بتموت بعض، مولانا مش خليفة علي ناس بتموت من الجوع، مولانا مش خليفة علي بلد كان خيرها كان بيغطي أركان الخلافة من المغرب للحرمين أحنا لازم نتصرف". ويكون هذا التصرف بخلع باب الخلافة الذهبي وصهره.

من هو بدر الدين الجمالي؟

اعتبر العديد من المؤرخين الوزير بدر الدين الجمالي، إحدي شخصيات مسلسل الحشاشين، من أقوي وزراء الدولة الفاطمية، كان لسياساته الاقتصادية كبير الأثر في إنقاذ مصر من المجاعة التي تعرضت لها خلال الشدة المستنصرية والتي دامت لمدة 7 سنوات.

وبحسب المؤرخ دكتور "محمد أبو العمايم"، أن بدر الدين الجمالي نظم شئون الدولة وأنعش اقتصادها، فشجع الفلاحين على الزراعة ورفع الأعباء المالية عنهم، وأصلح لهم الترع والجسور، ما أدى إلى فيض في الحبوب وتراجع الأسعار.

مسلسل الحشاشين الحلقة 2

وكان لاستتباب الأمن دور في تنشيط حركة التجارة في مصر، وتوافد التجار عليها، وكان لدور الجمالي في رخاء البلاد بالغ الأثر في قلوب المصريين حتى أنهم أطلقوا اسمه على أحد أبرز أحيائهم آنذاك وهو حي الجمالية الذي ما زال معروفًا إلى اليوم في مصر.

بلغت سطوة بدر الدين الجمالي أن عهد بالوزارة الى ابنه الأفضل الذي كان يشاركه في أعمال الوزارة.

وترك الجمالي آثارًا خلدت اسمه في قلوب المصريين، فبنى في القاهرة مسجده المعروف بمسجد الجيوشي على قمة جبل المقطم، ومسجد العطارين في الإسكندرية ومسجد القمري في المحلة الكبرى ومسجد أبو الحجاج في الأقصر ومسجد العمري في أسنا والمسجد الكبير في قوص ومشهد السيدة نفيسة في القاهرة وأجزاء من مسجد أحمد بن طولون ومقياس النيل في القاهرة.

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