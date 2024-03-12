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فن

مسلسل الحشاشين الحلقة 1| كواليس أول عملية اغتيال تنفذها الجماعة

الشيخ سعيد من مسلسل
الشيخ سعيد من مسلسل الحشاشين

“القتل جزاء من لا ينضم إليهم”، هذا ما كشفت عنه الحلقة الأولي في مسلسل الحشاشين، والتي انتهت بمقتل الشيخ “سعيد” مؤذن مسجد مدينة أصفهان، والتي انطلقت منها فرقة الحشاشين.

 

تفاصيل احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1

دار حوار بين حسن الصباح “كريم عبد العزيز” وتابعه زيد بن سيحون، خلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1 ،  كشف عن العقيدة التي يعتنقها أعضاء الجماعات السرية ومن بينها فرقة الحشاشين المنشقة عن الفرقة الإسماعيلية.

ويخبر زيد بن سيحون، الصباح بأن الشيخ “سعيد” مؤذن المدينة ذو الصوت الشجي ــ ويجسد دوره الفنان معتز السويفي ــ  عرف بأمر انتماء “سيحون” للجماعة، وأنه علي غير ما يظهر، فهو ليس الرجل المسكين الذي يعطف عليه.

ويسأل “الصباح” إن كان صوت المؤذن يخدم الدعوة، فيجيبه “سيحون”: صوته بديع كروان ومنتظر الفرصة لأعرض عليه الانضمام إلينا.

ويسأله الصباح: يعني لو أدن الفجر وختم بالدعاء لمولانا الإمام، المدينة الصبح كلها تبقي معانا.

أجابه “سيحون”: للأسف دعيته وبوست ايديه ورأسه وعيطت له ولكنه مصر يكمل حياته كافر.

ويسأله “الصباح”: إن كان قد كشف له نفسه وانتماءه.

وعندما يتلقي الرد بالإيجاب، يصدر الصباح أمره لسيحون بقتل “سعيد” المؤذن.

ويصبح الشيخ “سعيد” مؤذن مدينة “ساوة” من أعمال أصفهان، أول ضحية في قائمة اغتيالات فرقة الحشاشين أكثر الفرق دموية في التاريخ الإسلامي.

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 مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين.. من ضدنا جزاؤه القتل

يتشابه مشهد قتل الشيخ “سعيد” مؤذن مدينة ساوة علي يد واحد من أعضاء فرقة الحشاشين، المنهج الذي تتبعه الجماعات التكفيرية السرية منها والعلنية وعلي رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي أرهبت الشعب المصري كله عندما رفض حكمها له إثر ثورة 30 يونيو 2013. فمن لا يعتنق أفكارهم ويكون قد كشفهم فلا جزاء له إلا القتل والاغتيال.

ومن جانبه قال الفنان معتز السويفي لـ“الدستور”: أن مسلسل الحشاشين، هو مسلسل عالمي، وقوى جدا كقصه وتمثيل وإخراج ولوكيشن كمان..حاجه ماحصلتش فى مصر قبل كده يعنى حاجه هوليوديه جدا.

مسلسل الحشاشين من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات للموسم الرمضاني الدرامي 2024، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وبطولة باقة من النجوم.

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