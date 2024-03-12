يبدأ عرض مسلسل الحشاشين حلقة 2، مساء اليوم، على قناة dmc وdmc drama، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية التي تخوض السباق الرمضاني لعام 2024.

مسلسل الحشاشين.. عقاب قاسي لمن يعصي أوامر "حسن الصباح".. والمؤذن الكروان أول ضحاياه لهذا السبب

مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى

تناولت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى، أبرز الشخصيات التي لعبت دور في تشكيل شخصية زعيم طائفة الحشاشين حسن الصباح الذي يؤدى دوره الفنان كريم عبد العزيز، بداية من طفولته التي كانت غريبة إلى حد كبير، لما تمتع به من نبوغ وفراسة شديدة في سن صغيرة، ثم تطور شخصية وتأثره بعلاقات الصداقة جمعته مع صديقه الفيلسوف عمر الخيام منذ طفولته.

وتتابع أحداث مسلسل الحشاشين لتجمع صدفة حسن الصباح بزيد بن سيحون في السوق وإنقاذه له ودخول الأخير بيته وكشف هويته بشكل واضح أمام الأول إلى سماع كلامه دون التفكير فيه، إلى أن حرضه على قتل مؤذن بديع الصوت كان يعمل زيد في خدمته هو وزوجته محاولةً منه للتقرب منه، محاولة استمالته للانضمام إلى طائفة الحشاشين، لكنه رفض ليأتي قرار حسن الصباح بقتل المؤذن وزوجته.

قصة مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين حول أحد أخطر الشخصيات التاريخية المثيرة للجدل وهو حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين في بلاد فارس أوائل القرن الحادي عشر، وتعد النواة الأولى للجماعات المتطرفة المسلحة، وقد اشتهر أتباع نصر الصباح من أعضاء طائفة الحشاشين بتنفيذ سلسلة اغتيالات لشخصيات شهيرة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل