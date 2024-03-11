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مصر

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين.. رد غير متوقع من حسن الصباح على رسالة ملك فرنسا

حسن
حسن

ظهر حسن صباح زعيم جماعة الحشاشين الذى يجسد شخصية النجم كريم عبد العزيز فى أولى حلقات مسلسل الحشاشين  فى مواجهة غير مباشرة مع ملك فرنسا، بعدما رد على رسالته ردًا غير متوقع.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بمشهد لحشود عسكرية فرنسية تمتطى الخيول فى طريقها إلى حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، لإبلاغه بطلب من ملك فرنسا، بأن تدين القلعة بولائها لملك فرنسا وتكوين تحالف مع المملكة الفرنسية، ليأتى رد أحد المقربين من حسن الصباح بأن ولاء القلعة الوحيد لسيدها، وولاء كل جندى فيها لسيده، يبدو أن ملك الفرنجة مش مقدر قوة القلعة وشيخها، لكن رسول ملك فرنسا عقب ساخرًا: ما قوة القلعة أمام ملك فرنسا.

 رد غير متوقع من حسن الصباح على رسالة ملك فرنسا

وهنا جاء رد حسن الصباح  غير متوقع، إذ قام بالإشارة لأحد جنوده ليتقدم، ثم سأله: تفدى الدعوة بإيه، ليجيبه الأخير: بروحى، ليهرع نحو قمة الجبل وسط قرع الأسلحة ويلقى بنفسه من أعلى فداءً للدعوة واستجابة لطلب زعيمهم الصباح، وهو يردد: روحى فدا صاحب مفتاح الجنة.

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تصدر مسلسل الحشاشين ترند موقع X

يشار إلى أن مسلسل الحشاشين تصدر ترند موقع X بعد دقائق من ميعاد عرضه على شاشة التليفزيون، ويعرض المسلسل يوميًا بشكل حصرى على قناة dmc الساعة 9:15 مساءً، وdmc drama فى الساعة 11:00 مساءً ويعاد المسلسل فى توقيتين الأول فى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً على فضائية dmc.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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