مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى بطولة كريم عبد العزيز

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين الذي يلعب دور البطولة فيه كريم عبد العزيز في الساعة 9:15 مساء حصريًا على شاشة DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى

ويأتي مسلسل الحشاشين في أضخم إنتاج درامي تقدمه شركة المتحدة في الموسم الرمضاني الدرامي 2024 في الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز ويقدم الشخصية المحورية المؤسسة لفرقة الحشاشين ”حسن الصباح" وضم فريق عمل مسلسل "الحشاشين" الفنان اللبناني نيقولا معوض الذي يقوم بشخصية الشاعر عمر الخيام.

قصة مسلسل الحشاشين

تنتمي فرقة الحشاشين إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الاسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف تبث الرعب في الدول الاسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

واشار المؤرخ الراحل جمال بدوي ان هدف حسن الصباح كان تقويض نظم الحكم في الدول الإسلامية القائمة، وإقامة دولة إسماعيلية باطنية ذات أفكار وأيدلوجية مضادة للإسلام، وفي ذلك يقول برنارد لويس المتخصص في تاريخ الإسماعلية: “لم يهدف حسن الصباح أثناء جولاته، والتي لا تكاد تنقطع، بكسب الانتصار لقضيته، وإنما كان مهتما كذلك بأن يحدث لنفسه قاعدة ما، ولم يكن يريد أن يحصل على مخبأ سري في مدينة مما يجعله تحت خطر الاكتشاف والاقتحام المستمر، إنما كان يبحث عن معقل ناء مذيع يستطيع بفضل حصانته أن يوجه حربه ضد إمبراطورية السلاجقة، ووقع اختياره أخيرا على قلعة ألموت”.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى