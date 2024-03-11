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مصر

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية

قنوات عرض مسلسل الحشاشين
قنوات عرض مسلسل الحشاشين

وجبة دسمة من مسلسلات رمضان 2024، تنتظر المشاهدين اليوم، وتتنوع بين التاريخي والكوميدي والدراما الاجتماعية، ويعتبر مسلسل الحشاشين واحدًا من أبرزها، حيث تصدر محركات البحث قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية، وقصة مسلسل الحشاشين وأبطال مسلسل الحشاشين.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز اليوم على شاشة فضائية dmc، فى تمام الساعة 9:15 مساءًا، لمدة ساعة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة فى الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، ويجسد “عبد العزيز” شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لحقبة زمنية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

شيدت دولة الحشاشين قلاع حصينة في قمم الجبال لتتخذها معقلًا لنشر الدعوة، وتبنى الحشاشين استراتيجية عسكرية تعتمد على الاغتيالات التي يقوم بها فدائيون يُلقون الرعب في قلوب الحكّام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا في ذلك الوقت.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قصة المسلسل تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان العام الماضي، وتم تأجيله للعرض هذا العام بسبب تصوير مشاهد من المسلسل في مالطا وكازاخستان.

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