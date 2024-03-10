الأحد 10 مارس 2024
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توك شو

أحمد فايز: 90% من ديكور "الحشاشين" حقيقى والباقى جرافيك

مسلسل الحشاشين
مسلسل "الحشاشين"

قال أحمد فايز، مهندس ديكور مسلسل "الحشاشين" إنه اعتمد على البناء الحي بنسبة 90% في ديكور المسلسل والجرافيك يكمل الباقي.

أحمد فايز: صورنا في مصر ومالطا وكازخستان وحاولنا التدقيق في تاريخ صعب جدًا

وأضاف "فايز" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "اشتغلنا العام الماضي حوالي 3 أشهر وتوقفنا، ثم استكملنا التصوير والمسلسل بالكامل استغرق تصويره حوالي 6 أشهر".

وتابع: "صورنا في مالطا وكازخستان للمشاهد الخارجي وتم بناء قرى بسيطة هناك وصورنا أجزاء من الحروب والكامب، ثم استكملنا باقي المشاهد في مصر".

واستكمل: "حاولنا قدر المستطاع التدقيق في تاريخ صعب جدًا؛ لأن المراجع ليست كثيرة، اعتمدنا على الآثار الموجودة في إيران وأصفهان وبغداد ومصر، واستندت على كتب مثل كتاب أخبار الزمان للمسعودي وآثار البلاد وأخبار العباد ورسائل بن فضلان".

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