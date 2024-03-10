الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الحقبة الزمنية والمكانية التي يقدمها مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ينافس الفنان كريم عبدالعزيز خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر مسلسل الحشاشين المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

وينتمي مسلسل الحشاشين إلى فئة المسلسلات التاريخية، ولاقى البرومو نجاحًا كبيرًا بين الجماهير بعد بث الشركة له بأيام قليلة، بسبب ضخامة الإنتاج والتصوير والديكور الذي ظهر به المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز

الحقبة الزمنية لمسلسل الحشاشين

يجسد الحشاشين لحقبة زمنية تاريخية في عصر مصر، فكان من المفترض عرضه في موسم رمضان 2023، إلا أنه تم تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج، وأنه يتطلب مجهودًا جبارًا في تحضيره وتنفيذه وهو ما ظهر في البرومو.

ويدور مسلسل الحشاشين في الحقبة الزمنية القرن الحادي عشر، ويجسد النجم كريم عبدالعزيز، دور حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، إلى جانب وأبطال من وحي التاريخ من تأليف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

قصة مسلسل الحشاشين

يدور مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين (حسن ابن الصباح) والذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز وهو مؤسس أخطر جماعة قنالية في التاريخ التي أرعبت العالم وارتكبت مجموعة من جرائم الاغتيالات وهى طائفة الحشاشين.

الحشاشين مأخوذ عن عن أحداث حقيقة وقعت في القرن الحادي عشر حيث تدور الأحداث حول طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية انفصلت عن العبيديين الفاطميين وكان معقلهم الأساسي في بلاد فارس وفي الشام.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك العديد من نجوم الفن في مسلسل الحشاشين  المزمع عرضه خلال شهر رمضان المبارك على رأسهم كريم عبد العزيز ونضال الشافعي وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميزنا نور الدين ونيكولا معوض وإسلام جمال ومحمد رضوان وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر مسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بتر ميمي.

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