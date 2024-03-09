السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الطائفة التي أرعبت العالم في مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اهتمامًا كبيرًا لرفع مستوى الوعي لدى المشاهدين، إذ أطلقت مسلسل الحشاشين خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 بطولة كريم عبد العزيز.

 

ويعد مسلسل الحشاشين واحد من أهم الاعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة، اذ قررت «المتحدة» ترجمة العمل باللغة الإنجليزية سعيًا لتسويقه عالميًا خلال الفترة المقبلة.

 

ترجمة مسلسل الحشاشين

وذلك نظرًا لتكلفة إنتاجه الضخمة وجودة التنفيذ التى تسمح للشركة بعرضه على شركات عالمية لبثه على التليفزيونات والمنصات الرقمية، خاصة أنه يعالج قصة شهيرة تركت بصمة واضحة فى الأدب والسينما فى الشرق والغرب.

 

وتقع أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".

 

قصة مسلسل الحشاشين

وتدور قصة المسلسل الذي يتناول الحديث عن طائفة تسمى طائفة "الحشاشين"، وهى طائفة شيعية إسماعيلية باطنية.

 

وتعد طائفة الحشاشين من رجال لا يهابون الموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء  المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

 

وبسبب طائفة الحشاشين دب الرعب في دول اوروبا حيث أصبح رجالها لا يخشون الموت رغبة منهم في تحقيق هدفهم، والذي كان إلقاء هذا الرعب داخل قلوب الأمراء والحكام المعادين لهم، ولذا اغتالوا عددا من رجال السلطة في هذه الحقبة.

 

كريم عبد العزيز يقوم بدور حسن الصباح

ويقوم النجم كريم عبد العزيز بدور البطولة حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والذي أسس “الحشاشين” ويعتبر حسن الصباح لذلك واحدًا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

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موعد عرض مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 يعد من الأعمال المنتظرة، والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، إذ أنه من أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ومسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.

 

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