قبل مسلسل الحشاشين.. ما الذي جمع بين الزعيم حسن الصباح والشاعر عمر الخيام؟

يتشوق الكثير من محبي المسلسلات التلفزيونية، لمشاهدة مسلسل "الحشاشين" المقرر طرحه في موسم رمضان 2024، من خلال قنوات ومنصات الشركة المتحدة، ومع تداول حكاية حسن الصباح، وعمر الخيام ضمن أحداث المسلسل الذي تعود قصته لأحداث تاريخية، نستعرض في السطور التالية: ما حكاية عمر الخيام وما العلاقة التي جمعته بـ حسن الصباح في مسلسل الحشاشين؟

ما حكاية الشاعر عمر الخيام.. قبل مسلسل الحشاشين 2024؟

ولد العالم والفيلسوف عمر الخيام، فى مدينة نيسابور الإيرانية عام 1048م، وكان يدرس العديد من المجالات من الرياضيات إلى الفقة إلى اللغة والتاريخ، وهو ما جعله ترك إرثاً غنياً في الأدب والفن والعلوم الفلكية والرياضية، وينحدر الخيام من مقاطعة خراسان التي كانت ضمن حدود بلاد فارس الكبرى في ذلك الوقت، لذا عُرف عنه أنه عالمٌ فارسي.

الجميع يعرف عمر الخيام كشاعرًا، ولكن كانت له إسهامات جليلة في باقي أنحاء المجالات، حيث اشتهر عمر الخيام بأن له الفضل في التقويم الفارسي، الذي توصل إليه عام 1074 بعملية حسابية "أدق من التقويم الغريغوري" بحسب المؤرخ جورج سارطون.

كما أن له العديد من الأبحاث العلمية ونظريات الجبر، وسبب شهرة رباعياته حول العالم، يعود إلى أنه تُرجمت من الفارسية إلى معظم لغات العالم.

وهو الذي اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط، واستخدم كلمة (Xay) للدلالة على المجهول، وتعني شيء، وأصبحت X لاحقاً رمزاً عالمياً للدلالة على المجهول في مجال الرياضيات.

ما العلاقة التي جمعت الشاعر عمر الخيام بـ حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين؟

جمعت الشاعر والفيلسوف الفارسي عمر الخيام، صداقة دراسة بينه وبين حسن الصباح، زعيم طائفة الحشاسين، كما كان لهم صديق ثالث وهو نظام الملك.

وبحسب الرواية التي تعود قصتها إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين، كجزء أيضًا من وصية الوزير نظام الملك في ترجمته للرباعيات، فتعود هذه العلاقة من الصداقة قبل سنوات من تأسيس حسن الصباح طائفة الحشاشين.

ما حكاية الاتفاق السري بين الأصدقاء الثلاثة؟

جمع بين الأصدقاء الثلاثة حسن الصباح، وعمر الخيام، ونظام الملك، اتفاق سري بينهم، والذي تحقق بالفعل فيما بعد، وهو أن من يأتى له الحظ فى حياته يساعد الآخرين.

ولم ينس صديقه نظام الملك، عندما أصبح وزيرًا لسلطان ألب أرسلان ثم لحفيدة ملكشاه، هذا الاتفاق السري، فخصص لعمر الخيام 1200 مثقال يتقاضاها من بيت المال كل عام من حزينة نيسابور.

واستطاع عمر الخيام فى رفاهية، هذا الدعم من صديقه على أن يصبح متفرغ للبحث والدراسة أكثر من أي عمل آخر، كما سمح له قربه من طبقة الحكام في نيسابوربالتمتع بامتيازات مالية من السلطان وحياة مرفهة.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

ومسلسل الحشاشين بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات وهم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبدالوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبوباشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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