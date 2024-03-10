الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز

الحشاشين
الحشاشين

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على شاشات المتحدة.

ويلعب كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

txt

موعد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 على dmc وwatch it

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز ومن المقرر عرضه على مجموعة قنوات dmc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعبر شاشة المنصة الرقمية watch it الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين، فمن المقرر عرض المسلسل بداية من شهر رمضان الموافق يوم الإثنين 11 مارس 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش المسلسل الكثير من الأحداث أبرزهم سفر كريم عبدالعزيز إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية.


قصة مسلسل الحشاشين

تأسست جماعة الحشاشين في القرون الوسطى تحت قيادة الإمام الحسين الصباح، واتخذوا من القلاع والمعاقل الجبلية مقرًا لهم، كان لديهم نظام ديني وسياسي فريد، حيث كانوا يعتبرون زعيمهم إمامًا معصومًا.

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.


أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك العديد من نجوم الفن في مسلسل الحشاشين  المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على رأسهم كريم عبد العزيز ونضال الشافعي وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميزنا نور الدين ونيكولا معوض وإسلام جمال ومحمد رضوان وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر مسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بتر ميمي.

اقرأ أيضا 

 رؤية هلال رمضان 2024.. ضوابط صلاة التراويح في المساجد

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

توقعات حالة الطقس اليوم وأول يوم رمضان 2024 في محافظات مصر

أخبار فاتتك|حقيقة انتحار دانى ألفيش فى السجن.. وحبس مروج الشائعات حول طالبة العريش

هنا مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

هؤلاء يلعبون أدوار مساعدي حسن الصباح في الحشاشين

بعد تصدره تريند المسلسلات.. قصة وأبطال مسلسل صيد العقارب

الآن مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مليحة والقنوات الناقلة

هنا مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عرض حق عرب خلال الشهر الكريم

الجنرال الذهبى.. سبب احتفال مصر بيوم الشهيد فى 9 مارس

الأكثر قراءة

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

كواليس استئناف المفاوضات فى مصر.. موقف نتنياهو يعوق تقدم مباحثات هدنة غزة

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

الفلك الدولى: لم نر هلال رمضان رغم أن السماء صافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلاما علي الشهيد.. مع انوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى