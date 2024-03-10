مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على شاشات المتحدة.

ويلعب كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز ومن المقرر عرضه على مجموعة قنوات dmc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعبر شاشة المنصة الرقمية watch it الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين، فمن المقرر عرض المسلسل بداية من شهر رمضان الموافق يوم الإثنين 11 مارس 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش المسلسل الكثير من الأحداث أبرزهم سفر كريم عبدالعزيز إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية.



قصة مسلسل الحشاشين

تأسست جماعة الحشاشين في القرون الوسطى تحت قيادة الإمام الحسين الصباح، واتخذوا من القلاع والمعاقل الجبلية مقرًا لهم، كان لديهم نظام ديني وسياسي فريد، حيث كانوا يعتبرون زعيمهم إمامًا معصومًا.

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.



أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك العديد من نجوم الفن في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على رأسهم كريم عبد العزيز ونضال الشافعي وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميزنا نور الدين ونيكولا معوض وإسلام جمال ومحمد رضوان وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر مسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بتر ميمي.

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