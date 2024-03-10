الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 على dmc وwatch it

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من جهور الدراما الرمضانية الذين تنتظرهم وجبة دسمة خلال الشهر الكريم خاصة على شاشة قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يتنافس فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

موعد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 

يعرض الدستور للقراء موعد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 والتي تنطلق خلال الساعات المقبلة، وذلك مع أول أيام شهر رمضان المبارك 1445 الذي يوافق يوم الاثنين 11 مارس 2024 حيث ينتمي المسلسل إلى نوعية الـ 30 حلقة ويعد أضخم إنتاج فني خلال الموسم الرمضاني الحالي 2024 - 1445.

ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز ومن المقرر عرضه على مجموعة قنوات dmc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعبر شاشة المنصة الرقمية watch it الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك 2024.

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قصة مسلسل الحشاشين رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل الحشاشين المزمع عرضه خلال شاشة شهر رمضان المبارك 2024 حول مؤسس طائفة الحشاشين (حسن ابن الصباح) والذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز وهو مؤسس أخطر جماعة قنالية في التاريخ التي أرعبت العالم وارتكبت مجموعة من جرائم الاغتيالات وهى طائفة الحشاشين.

العمل الفني يعد عملا تاريخيا مأخوذ عن أحداث حقيقة وقعت في القرن الحادي عشر حيث تدور الأحداث حول طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية انفصلت عن العبيديين الفاطميين وكان معقلهم الأساسي في بلاد فارس وفي الشام أسس الطائفة السحن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة الموت مركزا لنشر دعوته وترسيخ أركان دولته وبذلك اكتسب عداء الخلافة العباسية والفاطمية.

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مسلسلات رمضان 2024.. الطائفة التي أرعبت العالم في مسلسل الحشاشين

فريق عمل مسلسل الحشاشين 

يشارك العديد من نجوم الفن في مسلسل الحشاشين  المزمع عرضه خلال شهر رمضان المبارك على رأسهم كريم عبد العزيز ونضال الشافعي وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميزنا نور الدين ونيكولا معوض وإسلام جمال ومحمد رضوان وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر مسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بتر ميمي.

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