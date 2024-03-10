أحمد عمر هاشم يبارك للأمة الإسلامية شهر رمضان ويدعو لاستقباله بالإيمان والدعاء

بارك الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، للأمة الإسلامية حلول شهر رمضان، داعيًا إلى استغلاله في العبادة والتقرب إلى الله.

وأكد "هاشم"، في تصريحات خاصة لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، على أهمية شهر رمضان كفرصة للرحمة والمغفرة والعتق من النار، مشيرًا إلى أنه الشهر الذي اختصه الله بنزول القرآن الكريم، وشدد على ضرورة استقبال الشهر بالتضرع والإيمان، متبعين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن شهر رمضان يحمل في طياته ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، ودعا إلى الإكثار من الصلاة والتهجد خلالها، وأضاف أن شهر رمضان يعد شهر الصبر، وأن ثواب الصبر هو الجنة، وأنه يزيد في رزق المؤمن.

وفي ختام تصريحاته، دعا هاشم إلى الدعاء لأهل القدس الشريف، مطالبًا بالنصر لهم في مواجهة الاعتداءات التي يتعرضون لها.