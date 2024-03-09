هل ينخفض سعر الدولار وتستقر أسعار السلع فى مصر؟.. اقتصادى يجيب

قال الدكتور أحمد غنيم، الأستاذ بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن مع ورود تدفقات دولارية جديدة.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يُعرض على قناة سي بي سي، أن هناك توقعات إيجابية تلوح في الأفق بشأن أسعار السلع، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وفي رده على استفسارات حول مستقبل الأسعار، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان، صرح غنيم بأن الأسعار من المتوقع أن تشهد استقرارًا أو انخفاضًا، حتى بالنسبة للسلع التي كان يُخشى ارتفاع أسعارها.

وأكد أن الإصلاحات المتعلقة بقطاعي الصناعة والتجارة تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن الحلول الخاصة بالجانب النقدي بدأت تظهر بوضوح، مع توقعات بأن يتراجع سعر الدولار ليصبح أقل من 50 جنيهًا مصريًا.