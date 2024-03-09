السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصواء الخلالى تشيد باحتفالية يوم الشهيد: "كل سنة ومصر ولادة وبلد الأمن والأمان"

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، باحتفالية القوات المسلحة المصرية بذكرى يوم الشهيد وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قائلة: "كل سنة ومصر ولادة وبلد الأمن والأمان والعمار، وفيها من يدافع عنها ويحميها". 

وأوضحت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، أنه دائمًا كانت الأرض المصرية مستهدفة من قِبل الأعداء، لكن ذلك لم يمنع المصريين من مقاومة الشدائد والحفاظ على أمنها القومي، مشيرة إلى أن أول حضارة حقيقية في التاريخ كانت داخل الأراضي المصرية، فجميع الدول العالم ترى الإعجاز الذي حققته مصر طوال القرون الماضية.

قصواء الخلالي يوم الشهيد السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في المساء مع قصواء المصريين

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