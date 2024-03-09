قصواء الخلالى تشيد باحتفالية يوم الشهيد: "كل سنة ومصر ولادة وبلد الأمن والأمان"

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، باحتفالية القوات المسلحة المصرية بذكرى يوم الشهيد وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قائلة: "كل سنة ومصر ولادة وبلد الأمن والأمان والعمار، وفيها من يدافع عنها ويحميها".

وأوضحت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، أنه دائمًا كانت الأرض المصرية مستهدفة من قِبل الأعداء، لكن ذلك لم يمنع المصريين من مقاومة الشدائد والحفاظ على أمنها القومي، مشيرة إلى أن أول حضارة حقيقية في التاريخ كانت داخل الأراضي المصرية، فجميع الدول العالم ترى الإعجاز الذي حققته مصر طوال القرون الماضية.