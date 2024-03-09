السبت 09 مارس 2024
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باحث: مصر قدمت أكبر عدد من الشهداء من أجل القضية الفلسطينية

محمد منصور
محمد منصور

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد، صباح اليوم، جاءت في وقت مهم للغاية، حيث إن الحديث عن يوم الشهيد في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة جاء من منطلق أن الدولة المصرية قدمت أكبر عدد من الشهداء من أجل خدمة القضية الفلسطينية.

وأضاف منصور، خلال لقائه ببرنامج أحداث الساعة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن قضية فلسطين بالنسبة لمصر هي قضية أمن قومي، والدفاع عنها لا يختلف أي شيء عن الدفاع عن الأراض المصرية، وهذه الرؤية ما زالت مستمرة حتى الآن منذ ستينيات القرن الماضي، وبالتالي موقف مصر بشأن التهجير القسري للفلسطينيين هو الرفض تمامًا؛ للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع إسرائيل من تصفيتها.

محمد منصور المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية القضية الفلسطينية الحرب الإسرائيلية غزة قطاع غزة أحداث الساعة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية يوم الشهيد يوم الشهيد إسرائيل التهجير القسرى

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