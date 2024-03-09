السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية "يوم الشهيد" الأهم خلال السنوات الأخيرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن كلمة الرئيس السيسي المرتجلة اليوم في يوم الشهيد من أهم كلماته خلال السنوات الماضية منذ 2014.

وأضاف "الباز" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة":  الرئيس استخدم تعبيرًا مهمًا جدًا عندما قال "أنا ليه أقول هذا الكلام الآن لأني عاوز أسجل موقفي"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي من الحكام المهتمين بما سيقوله عنه التاريخ وشعبه.

وتابع: "لذلك كثيرًا ما يقوم الرئيس السيسي بتوضيح موقفه، نحن عاصرنا رؤساء كنت تشعر في أدائهم أنهم لا يشعرون أن هناك شعبًا، ولا يهتمون بهذا الشعب ورأيه".

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