الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: مصر دخلت عصرا جديدا من المنافسة العالمية وأصبحت جاذبة للاستثمار

الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن الاستثمار الأجنبي اختيار استراتيجي وليس مجرد شكل من أشكال زيادة الدخل.

أضاف "عز الدين" خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية حريصة على استكمال كل الأمور المتعلقة بترتيب الاقتصاد المصري، فهناك مصادر رئيسية للدخل منها قناة السويس وتحويلات المصريين والسياحة.

كما أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي قفز قفزة كبيرة جدًا، وفي المرحلة المقبلة بعد اكتمال إنشاء البنى التحتية للاقتصاد المصري وتهيئة الظروف سواء من الإنشاءات أو البنى التشريعية.

وأشار إلى أن المشهد الحالي تغير بالكامل، والرهان والجهد الكبير الذي تم بذله لإنعاش الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بشكل كبير والسياسات التي اتبعتها الدولة سواء لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي أو لإعادة النظر في كل القوانين، وهناك قوانين جديدة المتعلقة بالسوق ستتم مناقشتها الفترة المقبلة وتعديلها.

وتابع: "البنية التشريعية والجهوزية الكبيرة لإقامة واستضافة المشروعات بالإضافة لإعداد دراسات الجدوى الوافية، والإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي موازنة سعر العملة أحدثت تغييرًا كبيرًا في المشهد وأدخلت مصر في عصر جديد من المنافسة العالمية"، مؤكدًا أن مصر الآن أصبحت سوق جاذبة للاستثمار.

الاستثمار الاستثمار الاجنبي مصر اكسترا نيوز

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