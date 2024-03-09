السبت 09 مارس 2024
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أسامة السعيد: المصريون ينتظرون كلمة الرئيس السيسى لسماع رسائله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن كل كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي هي إعادة توجيه لبوصلة العمل الوطني، وتأكيد على رسائل مهمة للغاية.

وأضاف "السعيد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الشعب المصري يترقب كلمة الرئيس من لقاء إلى آخر، خاصة عندما تقترن تلك الرسائل بيوم مهم في التاريخ والوجدان المصري وهو يوم الشهيد، لذلك رسائل الرئيس تكتسب أهمية خاصة ودلالة بالغة في هذا التوقيت.

كما أكد أن الرئيس السيسي حرص على المزج بين الثوابت والقيم التاريخية للشعب المصري والواقع الذي نعيشه مع التأكيد أن ما نقوم به الآن من بناء وتعمير وتنمية ومكافحة الإرهاب لا ينفصل عن كفاح الشعب المصري من أجل التحرر من الاستعمار وتحرير الأرض.

وتابع: "الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة وهي أن من حرروا الأرض هم من يعمرونها الآن" مؤكدًا أن هذه الرسالة مهمة للغاية.

الرئيس السيسي السيسي يوم الشهيد أسامة السعيد اكسترا نيوز

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