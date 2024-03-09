السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية يوم الشهيد تؤكد أن مصر فى أيد أمينة

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن إحياء يوم الشهيد، الذي يأتي تخليدًا لذكرى رحيل الجنرال الذهبي، الفريق عبدالمنعم رياض، بمثابة استحضار لعظيم ما قدمه فدائيو القوات المسلحة المصرية من تضحيات ودماء ذكية روت أرض مصر، من أجل استردادها من يد الأعداء الغاصبين، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بأكمله يحمل بداخله أسمى آيات العرفان لتلك الأرواح الطاهرة التي قدمت حياتها فداء لمصر وأرضها.

وأضاف "صقر"، أن يوم الشهيد يبعث للأجيال الحالية، برسائل حب الوطن والتضحية من أجله، والعيش في سبيل استقلاله وحريته، وهي معان كبيرة، دفعت مصر على مر العصور أثمانًا كبيرة لتحقيقها، وعلى الجميع أن يعمل للحفاظ على ما توارثناه عبر آلاف السنين.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي في توقيت تمر فيه المنطقة باضطرابات كبيرة، وتواجه مصر مخاطر على جميع حدودها الاستراتيجية، وهو ما ينبهنا إلى ضرورة الوعي بتلك المخاطر حتى نواجهها ونحبط المخططات التي تحوم حول الدولة المصرية، منوهًا بتصريحات الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر وحدودها وأمنها القومي في أيدٍ أمينة.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الرئيس السيسي قدم العديد من الرسائل الكاشفة أمام الرأي العام المحلي والعالمي، بشأن الأوضاع في المنطقة، خاصة العدوان على غزة، وما يرتبط بها من مخططات على رأسها مخطط التهجير، والذي أعاد الرئيس رفض الفكرة مجددًا.

ونوه رئيس حزب الاتحاد برسائل الرئيس السيسي إلى الشعب المصري، حيث أكد ضرورة الاتحاد والتكاتف لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر منذ 4 سنوات، مؤكدًا أنه بوحدة المصريين فقط، يمكن لمصر أن تتجاوز تلك الصعاب.

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد يوم الشهيد عبد المنعم رياض القوات المسلحة الشعب المصري

الأكثر قراءة

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

محمد صلاح: يومًا ما سأرحل عن ليفربول.. وفوجئت برحيل كلوب

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات