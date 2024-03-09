حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية يوم الشهيد تؤكد أن مصر فى أيد أمينة

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن إحياء يوم الشهيد، الذي يأتي تخليدًا لذكرى رحيل الجنرال الذهبي، الفريق عبدالمنعم رياض، بمثابة استحضار لعظيم ما قدمه فدائيو القوات المسلحة المصرية من تضحيات ودماء ذكية روت أرض مصر، من أجل استردادها من يد الأعداء الغاصبين، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بأكمله يحمل بداخله أسمى آيات العرفان لتلك الأرواح الطاهرة التي قدمت حياتها فداء لمصر وأرضها.

وأضاف "صقر"، أن يوم الشهيد يبعث للأجيال الحالية، برسائل حب الوطن والتضحية من أجله، والعيش في سبيل استقلاله وحريته، وهي معان كبيرة، دفعت مصر على مر العصور أثمانًا كبيرة لتحقيقها، وعلى الجميع أن يعمل للحفاظ على ما توارثناه عبر آلاف السنين.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي في توقيت تمر فيه المنطقة باضطرابات كبيرة، وتواجه مصر مخاطر على جميع حدودها الاستراتيجية، وهو ما ينبهنا إلى ضرورة الوعي بتلك المخاطر حتى نواجهها ونحبط المخططات التي تحوم حول الدولة المصرية، منوهًا بتصريحات الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر وحدودها وأمنها القومي في أيدٍ أمينة.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الرئيس السيسي قدم العديد من الرسائل الكاشفة أمام الرأي العام المحلي والعالمي، بشأن الأوضاع في المنطقة، خاصة العدوان على غزة، وما يرتبط بها من مخططات على رأسها مخطط التهجير، والذي أعاد الرئيس رفض الفكرة مجددًا.

ونوه رئيس حزب الاتحاد برسائل الرئيس السيسي إلى الشعب المصري، حيث أكد ضرورة الاتحاد والتكاتف لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر منذ 4 سنوات، مؤكدًا أنه بوحدة المصريين فقط، يمكن لمصر أن تتجاوز تلك الصعاب.