أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال الاحتفال بيوم الشهيد

تصدر السؤال على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية عن أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأمور بدأت تتحسن بعد 10 سنين قتال، وقبلها أحداث 2011، وبعدها 2013، وكل منها له تكلفة، وأضاف: "التكلفة محدش وحده يقدر يشيلها، لا أنا لوحدي ولا الحكومة لوحدها، لكن نقدر كلنا نشيلها بفهمنا، ومحدش يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام، بأقول الكلام عشان أسجل موقفي لكم كلكم، أنا مغامرتش بيكم، مخدتش قرار أضيع به مصر".

جميع تصريحات الرئيس السيسي اليوم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استقامة الأوضاع منذ توليه الحكم، قائلا: "إحنا مش فسدة وخدنا أموالكم وضيعناهم بفساد أو دلع، لا محصلش، إن كنا عملنا فكل حاجة اتعملت على أرض مصر، أي حد يشوفها، بقول الكلام ده لأنه مهم والكلام ده تسجيل من إنسان إنتوا اختارتوه لتولى المسئولية وانا قلتلكم تعالوا نتولي المسئولية".

مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يقل أبدًا إن مليارات الدولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين، وأردف: "كل جهدنا وكل إمكانياتنا كانت داخل البلد، مش عايز أسىء لأحد، عشان ليس من الصفات الطيبة، بس أنا والله العظيم، أنا بأحلف بالله، أنا ما لقيت بلد، أنا لقيت أي حاجة، وقالوا لي خد دي، واحنا إمكانياتنا مش كثير".

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الرئيس السيسي: كلامى متغيرش من الأول وظروفنا الصعبة مكنتش سبب فيها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: "عمري ماعاتبت حد وقلت وعدتوني إن إحنا هنبقى وهنبقى، ولكن الظروف الصعبة اللي إحنا اللي فيها دي مجتش من مغامرة".

"لن ينجوا".. الرئيس يوجه رسالة حادة للمتربحين على حساب البلد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة لمن يتربحون على حساب البلد، قائلًا: "لو تصوروا إنهم هيكسبوا، ومن ضمن احتمالات اللي بيعملوه البلد بتتخرب، وهو نجي بكل حاجة، وفكر الفلوس برا وهيسافر، بأقوله اوعى تفتكر إن الموضوع انتهى، أنت مش فاهم حاجة، مش عارف إن ليها رب، الرب قادر يحل المسألة".

أضاف: "المساعدات التي قدمت، محدش بيقول ليه المساعدات بتدخل في إسقاط جوي وليس من المعابر، قلت لكم إننا في مصر حريصين المعبر يظل مفتوح 24 ساعة، وأي فرصة المساعدات تدخل بأي حجم طالما المعابر مفتوحة، والناس كانت تقول المعبر مقفول، قلت لكم المعبر مبيتقفلش، طب هم بيرموا في الشمال ليه؟ عشان الشمال بعيد شوية؟ ولا عشان فيه تحديات أمام دخول المساعدات من المعابر؟".

الرئيس للشعب الفلسطينى: مصابكم مصابنا.. ومصر لم تتوقف عن العمل لأجلكم

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برسالة إلى الشعب الفلسطيني كله المرابط على أرضه، والصامد فوق ترابه، بتحية تقدير وإجلال، قائلًا: "إن مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا، وإن مصر لم تتوان عن العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة

الرئيس السيسى: التاريخ سيتوقف طويلًا أمام معجزة المصريين فى إنقاذ الوطن من براثن الإرهاب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية، حيث أنقذوا وطنهم العريق من السقوط في براثن الإرهاب وجماعات الشر والتطرف، وصمدوا في وجه إعصار التمزق والانهيار والفوضى الذي ضرب جميع أرجاء الإقليم، الذي نحيا فيه، وفي ذات الوقت شيدوا وعمّروا بلادهم، ووضعوا أساسًا لاقتصاد وطني، قادر على التصدي للأزمات، و"لن يمضى وقت طويل بإذن الله حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم.. واستثمارهم في مستقبل هذا الوطن".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه طلب من المؤسسات عمل تقرير لتكلفة الإعمار في غزة التي بها 2.3 مليون مواطن، والتي بلغت أكثر من 90 مليار دولار حتى تعود غزة ببنيتها الأساسية، ويمكن للناس أن تعيش فيها.

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