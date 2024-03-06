الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بالتزامن مع رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة

مرتبات
مرتبات

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2024 ومع اقترابه يتساءل المواطنون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 للاستعداد للشهر الكريم بشراء الياميش والسلع الرمضانية خاصة أنه من المفترض أن يبدأ يوم 11 من الشهار الجاري.

 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الخميس 21 مارس 2024، وستستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام حتى 27 مارس 2024، وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد في هذه المرتبات، أما عن تبكير صرف مرتبات مارس فحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بهذ الشأن.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة

ومن ناحية أخرى يكثف البحث عما إذا كان ستصرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد أقر الرئيس السيسي حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

ومن المفترض أن تصرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 21 مارس 2024 كما يلي:

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وحد أدنى 6000

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وزيادة الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

تتراوح قيمة الرواتب للموظفين في الدرجة السادسة حوالي 6000 جنيه بعد الزيادة.

و رواتب شهر مارس 2024 تصل إلى 6500 جنيه للموظفين في الدرجة الخامسة بعد الزيادة.

تبلغ حوالي 7000 جنيه للموظفين في الدرجة الرابعة بعد الزيادة.

تقدر بقيمة 7500 جنيه للموظفين في الدرجة الثالثة بعد الزيادة.

تصل إلى 8000 جنيه للموظفين في الدرجة الثانية بعد الزيادة.

و رواتب شهر مارس 2024 تصل إلى 8200 جنيه للموظفين في الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد الزيادة.

تصل إلى 9200 جنيه لمدير عام أو ما يعادلها بعد الزيادة.

تبلغ 10200 جنيه للموظفين في الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة.

تصل إلى 12200 جنيه للموظفين في الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة.

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موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

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أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024

تتيح وزارة المالية العديد من الوسائل لصرف مرتبات العاملين في القطاعات الحكومية، بما في ذلك صرف مرتبات شهر مارس 2024 وفقًا للجداول الزمنية المعلنة في النظام المالي الإلكتروني على النحو التالي:

- صرف مرتبات شهر مارس 2024 من خلال فروع البنوك وعبر فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ومن خلال ماكينات الصرف الآلي "ATM".
أقرأ أيضًا: مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وحد أدنى 6000

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