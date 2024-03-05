موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024
يتم صرف معاشات المواطنين في بداية كل شهر ميلادي كما هو متبع طوال الوقت ووفق القانون الذي تعمل به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وزاد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بعد أن صرفوا معاشات شهر مارس في موعدها المحدد، وتعرض الدستور التفاصيل في التقرير التالي.
موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024
لم يتم الإعلان رسميًا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتى الآن عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، ولكن المتبع طوال الوقت الماضي أن يتم صرفها بداية كل شهر ميلادي لذا من المفترض صرفها في الفترة من 1 إلى 6 ابريل 2024، وذلك تماشيًا مع مواعيد صرف المعاشات في الأشهر السابقة، أى قبل أجازة عيد الفطر المبارك.
ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن صرف معاشات شهر ابريل 2024، وقيمة المعاش من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: https://www.gosi.gov.sa/
- اضغط على خدمة "استعلام عن المعاش".
- أدخل بياناتك الشخصية، مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد.
- اضغط على "استعلام".
- ستظهر لك شاشة تحتوي على معلومات عن معاشك، بما في ذلك موعد صرفه.
هل تم صرف المعاشات بالزياده الجديده؟
صرف أصحاب المعاشات مستحقاهم في مارس الجاري بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي تقدر بـ 15% من قيمة المعاش الأساسي، بتكلفة بلغت 74 مليار جنيه مصري، استفاد منها 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.
وأصبحت قيمة المعاشات بالزياده الجديده التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي:
- معاش 1300 جنيه: أصبح 1495 جنيه.
- معاش 1500 جنيه: أصبح 1725 جنيه.
- معاش 2000 جنيه: أصبح 2300 جنيه.
- معاش 2500 جنيه: أصبح 2875 جنيه.