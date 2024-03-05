يتم صرف معاشات المواطنين في بداية كل شهر ميلادي كما هو متبع طوال الوقت ووفق القانون الذي تعمل به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وزاد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بعد أن صرفوا معاشات شهر مارس في موعدها المحدد، وتعرض الدستور التفاصيل في التقرير التالي.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

لم يتم الإعلان رسميًا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتى الآن عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، ولكن المتبع طوال الوقت الماضي أن يتم صرفها بداية كل شهر ميلادي لذا من المفترض صرفها في الفترة من 1 إلى 6 ابريل 2024، وذلك تماشيًا مع مواعيد صرف المعاشات في الأشهر السابقة، أى قبل أجازة عيد الفطر المبارك.

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن صرف معاشات شهر ابريل 2024، وقيمة المعاش من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: https://www.gosi.gov.sa/

اضغط على خدمة "استعلام عن المعاش".

أدخل بياناتك الشخصية، مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

اضغط على "استعلام".

ستظهر لك شاشة تحتوي على معلومات عن معاشك، بما في ذلك موعد صرفه.

هل تم صرف المعاشات بالزياده الجديده؟

صرف أصحاب المعاشات مستحقاهم في مارس الجاري بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي تقدر بـ 15% من قيمة المعاش الأساسي، بتكلفة بلغت 74 مليار جنيه مصري، استفاد منها 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

وأصبحت قيمة المعاشات بالزياده الجديده التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي: