الخميس 29 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

بالخطوات والرابط.. الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى.. كلمات ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى 2024

نشرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مؤخرا، عبر موقعها الالكتروني بيانًا حول رفع قيمة المعاش الذي يستفيد منه ملايين المواطنين، وذلك منذ يناير الماضى 2024  حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى للأجور الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن قيمة المعاش يرجى اتباع التالى:

 الخطوة الأولى:

الدخول الى موقع هيئة التامينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

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الخطوة الثانية:

الضغط على أيقونة "الخدمات التأمينية".

الخطوة الثالثة:

الضغط على "استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش"

الخطوة الرابعة:

ادخال الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.

الخطوة الخامسة:

الضغط على كلمة " استعلام".

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

ويمكن للمواطن الحصول علي العديد من الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني ومنها:

1ـ إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

2- تسجيل رقم تأميني.

3- التأمين على عامل بالقطاع الخاص

4- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

5- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

6- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

7- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

8- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

تعرف على خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى :

1- الدخول لموقع هيئة التأمينات من اللينك سابق الذكر واختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى".

2- الضغط على بدء الخدمة.

3- إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، و الاسم الأول للأم وذلك ضمن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني.

4- النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

5- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

6- فى النهاية وبعد  إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

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