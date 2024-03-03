الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وحد أدنى 6000

مرتبات
مرتبات

مواعيد صرف مرتبات مارس 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث المختلفة، حيث سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة 2024 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

نرصد في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وفق الجدول الدوري الصادر عن وزارة المالية لجدول صرف مرتبات العاملين في الدولة. 

 

مواعيد مرتبات مارس 2024 

 

يبدأ صرف مرتبات مارس 2024 من الخميس 21 مارس 2024 اليوم الأول 

اليوم الثاني لصرف مرتبات مارس 2024 الاحد 24 مارس 2024 

اليوم الثالث لصرف مرتبات مارس 2024 الاثنين 25 مارس 2024 

اليوم الرابع لصرف مرتبات مارس 2024 الثلاثاء 26 مارس 2024 

اليوم الخامس والاخير لصرف مرتبات مارس 2024 الاربعاء 27 مارس 2024

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زيادة مرتبات مارس 2024

 

ومن المقرر أن يتم تطبيق الحد الادنى الجديد للمرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها بحيث تكون 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه. 

 

ويتم تطبيق زيادة المرتبات الجديدة التي يتراوح الحد الادنى لها من 1000 لـ1200 جنيه. 

 

يكون جدول صرف مرتبات العاملين كما يلي

 

مرتب الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه بدلًا من 11000 جنيه

مرتب الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه بدلًا من 9000 جنيه

مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه بدلًا من 8000 جنيه

مرتب الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه بدلًا من 7000 جنيه

مرتب الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه

مرتب الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه

مرتب الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

مرتب الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه

مرتب الوظيفية الدرجة السادسة وما يعادلها 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه 

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موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

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