مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وحد أدنى 6000
مواعيد صرف مرتبات مارس 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث المختلفة، حيث سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة 2024 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نرصد في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وفق الجدول الدوري الصادر عن وزارة المالية لجدول صرف مرتبات العاملين في الدولة.
مواعيد مرتبات مارس 2024
يبدأ صرف مرتبات مارس 2024 من الخميس 21 مارس 2024 اليوم الأول
اليوم الثاني لصرف مرتبات مارس 2024 الاحد 24 مارس 2024
اليوم الثالث لصرف مرتبات مارس 2024 الاثنين 25 مارس 2024
اليوم الرابع لصرف مرتبات مارس 2024 الثلاثاء 26 مارس 2024
اليوم الخامس والاخير لصرف مرتبات مارس 2024 الاربعاء 27 مارس 2024
زيادة مرتبات مارس 2024
ومن المقرر أن يتم تطبيق الحد الادنى الجديد للمرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها بحيث تكون 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه.
ويتم تطبيق زيادة المرتبات الجديدة التي يتراوح الحد الادنى لها من 1000 لـ1200 جنيه.
يكون جدول صرف مرتبات العاملين كما يلي
مرتب الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه بدلًا من 11000 جنيه
مرتب الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه بدلًا من 9000 جنيه
مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه بدلًا من 8000 جنيه
مرتب الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه بدلًا من 7000 جنيه
مرتب الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه
مرتب الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه
مرتب الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه
مرتب الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه
مرتب الوظيفية الدرجة السادسة وما يعادلها 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه