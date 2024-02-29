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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خلال ساعات.. رابط الاستعلام عن معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

معاشات
معاشات

يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن معاشات مارس 2024، عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يرغب الآلاف من مستحقي المعاشات في مصر في معرفة موعد صرف معاشات مارس وقيمتها وهل تصرف بالزيادة التي أقرها الرئيس السيسي في حزمة اجتماعية للتخفيف بعض الأعباء المعيشية عن المواطنين، وكذلك يهتم المواطنون بمعاشات مارس تحديدًا كونها تتزامن مع استقبال شهر رمضان الذي يوافق أول أيامه 11 مارس 2024.

الاستعلام عن معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

بعد ساعات قليلة سيبدأ صرف معاشات شهر مارس 2024، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتحضير لصرف المعاشات بزيادة جديدة قدرها 15%، والتي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 7 فبراير 2024 من ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

قيمة زيادة معاشات مارس 2024

كان من المقرر أن تكون زيادة المعاشات في يوليو 2024، وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث تنص على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في نهاية يونيو من كل عام، وسيتم صرف الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو سنويًا، ومع ذلك، بعد صدور القرار الرئاسي تم تقديم موعد صرف الزيادة لتكون في مارس 2024.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

الاستعلام عن قيمة المعاش| هل تُصرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة؟

باقي يومين.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

 الاستعلام عن معاشات مارس 2024

يمكنك الاستعلام عن معاشات  شهر مارس 2024 عن طريق الدخول إلى بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ستجد التفاصيل حول صرف المعاشات والزيادة الجديدة باتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هنـــــــا.

- اضغط على "صاحب معاش" ثم اختر "الخدمات التأمينية".

- استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-الرجاء إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع، ثم النقر على زر الاستعلام.

-ستظهر البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

أماكن صرف معاشات 2024

أما بالنسبة لأماكن صرف معاشات شهر مارس 2024، فإنها تشمل:

- منافذ البريد المصري.

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

- البنوك والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

- منافذ فوري وكارت ميزة.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 يكون على النحو التالي:

- تصرف معاشات الشريحة الأولى في يومي 1 و2 مارس 2024، لمن يحصل على أكثر من 1000 جنيه.

- تصرف معاشات الشريحة الثانية في يومي 3 و4 مارس 2024، لمن يحصل على أكثر من 2000 جنيه.

- تصرف معاشات الشريحة الثالثة في يومي 5 و6 مارس 2024، لمن يحصل على أكثر من 3000 جنيه.
أقرأ أيضًا: موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

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موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

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